"Ждет катастрофа": ученый сказал, когда в Крыму может закончиться питьевая вода

В мае в Крыму может закончиться питьевая вода, предупредил ученый / Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Института водных проблем Российской академии наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар предупредил, что в мае в захваченном РФ Крыму может закончиться питьевая вода.

Крымский полуостров не может существовать без Украины, без воды его ждет катастрофа, рассказал эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседника, России нужно договариваться с Украиной, покупать украинскую воду, в конце концов.

"…В мае может закончиться питьевая вода. Раньше через Крымский канал перебрасывалось по 300 кубометров пресной воды в секунду. Сейчас Украина этот канал перекрыла. Наши правители говорят: не беда. Будем брать воду из Кубани или Дона. Построим акведук и пустим по нему воду", — отметил ученый.

Читайте такжеИз-за Крымского моста Россия попала в ловушку — экспертМедовар добавил, что вообще-то Кубань и Дон стремительно мелеют.

"Скоро у людей, которые живут на берегах этих рек, будут большие проблемы с водой. Она уже солоноватая, не успевает очищаться. А вы в Крым собираетесь ее перекачивать?" — поставил вопрос аналитик.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде, вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. После захвата Крыма украинские власти прекратили подачу воды на полуостров.

Справка, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.