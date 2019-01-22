"Закон надо принять": Генпрокурор Луценко призвал легализовать проституцию в Украине

Юрий Луценко / "Украинские новости"

Генпрокурор Украины Юрий Луценко поддерживает легализацию сексуальных услуг, оказываемых путанами.

Именно так глава ГПУ высказался в интервью, опубликованном на портале "Гордонюа".

"Думаю, что да (стоит провести легализацию - "Главред"). Считаю, что такой закон должен быть принят", - заявил Луценко.

Генпрокурор уверен, что легализация труда секс-работниц быстро уничтожит коррупцию среди правоохранителей, "курирующих" этот незаконный бизнес.

Также, по мнению Луценко, это снизит количество преступлений на сексуальной почве.

Напомним, ранее генпрокурор Луценко связал смерть Юрия Кравченко, главы МВД времен Кучмы, с попыткой России нагнуть Украину, а также рассказал о миллионах единиц оружия, наводнивших Украину.