В РФ раненых украинских моряков перевели в СИЗО Лефортово

27 января 2019, 22:53

Правозащитники узнали о переводе случайно.

Катера, буксир
Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Раненых украинских моряков, захваченных российскими пограничниками в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года перевели из Матросской тишины в СИЗО Лефортово.

Об этом сообщила журналистка и правозащитница Виктория Ивлева в Facebook.

"Трое раненых моряков - Андрей Эйдер, Андрей Артеменко и Василий Сорока - вчера или сегодня были переведены из Матросской тишины в Лефортово. Обнаружили мы это достаточно случайно, пытаясь записаться в электронную очередь на передачи. Записаться не удалось, причина - НЕ НАЙДЕН ПОЛУЧАТЕЛЬ", - написала она.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

24 украинских моряка арестовали на два месяца, после чего переместили в российские СИЗО в Москве.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

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Россия Матросская тишина Лефортово
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