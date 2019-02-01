На Тернопольщине священник РПЦ не пускает в храм перешедших в ПЦУ прихожан

Прихожане и священник закрыли друг от друга церковь / Фото: Facebook/Радошивка

В селе Радошовка Тернопольской области прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы приняли решение перейти из филиала РПЦ в Украине в автокефальную ПЦУ.

Как говорится в сообщении на странице села в Facebook, категорически против такой инициативы выступил священник храма, отказавшись передать верующим ключи от помещения и уставные документы.

"Несмотря на то, что прихожане церкви Святой Великомученицы Параскевы в с.Радошовка решили перейти к Православной церкви Украины, а также несмотря на удовлетворение этой просьбы архиепископом Тернопольским и Кременецким Нестором о переходе в единую Поместную Церковь, священник УПЦ МП отказывается выполнять волю общины. 31 января он демонстративно отказался вернуть людям ключи от их церкви и учредительные документы", - сказано в сообщении.

Однако паства храма не растерялась и вознамерилась не пускать в церковь пророссийского священника. Прихожане купили собственный замок и повесили его на дверь здания. Верующие также опечатали помещение, скрепив инициативу подписями.

/ Фото: Facebook/Радошивка

Напомним, ранее у президента Порошенко похвастались переходом в ПЦУ более ста приходов бывшей УПЦ МП.