От выборов в Украине зависит судьба всей Центральной Европы - Rzeczpospolita

Выборы в Украине / УНИАН

Победа пророссийской идеологии на выборах в Украине в 2019 году изменит не только политические процессы в Украине, но и кардинально повлияет на всю Центральную Европу и, в частности, на Польшу.

"Власть Путина ослабевает, но политическая решимость некоторых европейских стран ослабевает еще быстрее. Кремль делает еще одну попытку построить Российскую империю, о чем свидетельствует его подход к белорусской проблеме. Ухудшение настроения среди россиян может только ускорить эти процессы. Президентские и парламентские выборы в Украине имеют огромное значение для всего региона Центральной Европы. Достаточно того, что, с одной стороны, они являются фестивалем демократии, поскольку претендентов на пост президента уже более 20, в том числе несколько опытных политиков. С другой стороны, их результат трудно назвать прогнозируемым с точки зрения перспектив дальнейшого политического курса Украины", – пишет в своей колонке известный польский политик Павел Коваль на страницах Rzeczpospolita.

Читайте также"Победный" сон Порошенко, или Как Петр Алексеевич снова станет президентомПо его словам, если в Украине победят условно говоря контрреволюционные и реваншистские силы, тогда будущее Польши может оказаться фатальным.

"Имперская политика РФ в Украине, антиевропейский курс Виктора Орбана в Венгрии, Brexit в Великобритании, непонятные процессы в Восточной Германии – это самые большие проблемы для Польши за последние 30 лет. И самое главное, что сегодня нет предпосылок к тому, что США предоставят нам такую поддержку, как в 1990-е годы", – подчеркивает Коваль.

Ранее сообщалось, что Россия использует все возможные средства, чтобы повлиять на итоги президентских и парламентских выборов в Украине в 2019 году. Об этом говорится в отчете разведывательной службы США.