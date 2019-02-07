Прокуратура Крыма обвинила Россию в загрязнении Черного моря

Кража песка в Крыму / TJ

Прокуратура Автономной Республики Крым возбудила уголовное дело о загрязнении Черного моря и побережья аннексированного РФ полуострова − в результате добычи россиянами песка с дамбы Нижне-Чурбашского водохранилища в Керчи.

Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном интернет-портале надзорного ведомства. По мнению следователей, токсичные вещества попадают в акваторию Черного моря и создают угрозу для здоровья населения и окружающей среды.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Керчи добыча токсичного песка грозит городу экологической катастрофой.