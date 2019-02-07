"За язык вражды и влияние на психику": Нацсовет по телевидению оштрафовал Newsone

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подтвердил наличие в эфире Newsone призывов к разжиганию вражды и ненависти и обязал руководство канала уплатить штраф в размере 96 530 гривен.

Соответствующее сообщение в четверг, 7 февраля, опубликовали представители пресс-службы регулятора. По их словам, призывы к развязыванию войны и национальной вражде были зафиксированы в эфире Newsone 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября – в высказываниях Елены Лукаш, Вячеслава Пиховшека, Руслана Коцабы, Евгения Червоненко, Андрея Лесика, Михаила Добкина, Дмитрия Спивака.

Кроме того, в распоряжении Нацсовета есть официальное письмо от СБУ, в котором ведомство обращало внимание, что в отдельных программах Newsone наличествуют "скрытые призывы к агрессивным действиям и программирование агрессивного поведения зрителей". Украинские спецслужбисты отмечают, что в эфире телеканала систематически используются клише российской пропаганды вроде "партия войны", "партия мира", "братоубийственная война", "механизм раскола православия" и другие.

Напомним, ранее в Украине частично отключили телеканалы Newsone и "Наш". До этого в эфире Newsone показали карту без Крыма.