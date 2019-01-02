В Украине частично отключили NewsOne: реакция России и канала

2 января 2019, 19:11

Свои действия "Ланет" объяснил окончанием срока действия договоров на ретрансляцию.

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NewsOne отключили / Википедия

Провайдер "Ланет" отключил телеканал NewsOne, а также телеканал "Наш". Трансляция прекращена как в аналоговом, так и цифровом форматах вещания. Нельзя посмотреть их и в сервисе "Ланет.TV".

Свои действия провайдер объяснил окончанием срока действия договоров на ретрансляцию, а также случаями несоблюдения телеканалами украинского законодательства.

Вместе с тем генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов утверждает, что срок действия договоров на ретрансляцию заканчивается только через год — 31 декабря 2019 года, пишет Страна.ua.

В свою очередь в Совфеде РФ причиной отключения телеканалов назвали "боязнь правды".

"Если в Украине прекращают трансляцию каналов, значит, они боятся правды. Они начинают нервничать, чувствуют слабость своего режима, понимают, что народ хочет знать правду. И эта правда будет для власти крайне неприятной", — цитирует RT первого зампреда комитета Совета Федерации России по международным делам Владимира Джабарова.

Напомним, в октябре 2018 года депутаты украинского парламента предложили Совету нацбезопасности и обороны запустить санкционный процесс против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" ради того, чтобы "защитить от пророссийской лжи и манипуляции суверенное информационное пространство Украины".

19 октября председатель Рады Андрей Парубий поставил свою подпись под соответствующее обращение парламента к СНБО. А 20 октября санкции против "112 Украина" и "NewsOne" вступили в силу. Санкции касаются собственности телеканала NewsOne - ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ". Меры также предусматривают лишение каналов лицензий, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.

23 октября 2018 года генпродюсеры телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" Артем Марчевский и Василий Голованов обратились к вице-президенту Европарламента Хейди Гаутале с призывом помочь защитить их от санкций в Украине.

Как сообщалось, в Харькове журналистов NewsOne атаковали в прямом эфире. Активист, представившийся членом "Фрайкора" Георгием Тарасенко, обвинил канал в сепаратистской деятельности, а также предложил журналистам убираться из города.

Ранее в Киеве на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne. В сентябре в Киеве возле Генпрокуратуры радикалы напали на журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.

А в начале декабря 2018 года несколько десятков представителей националистической организации УНА-УНСО попытались заблокировать работу телеканала "Наш", запущенного в ноябре внефракционным нардепом Евгением Мураевым.

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