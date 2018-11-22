"Сепаратистский канал": в Харькове журналистов NewsOne атаковали в прямом эфире

Журналистов Newsone обвинили в сепаратизме

В среду вечером, 21 ноября, в Харькове представители организации "Фрайкор" препятствовали работе журналистов телеканала NewsOne во время акции в канун пятой годовщины Евромайдана.

Активист, представившийся членом "Фрайкора" Георгием Тарасенко, обвинил канал в сепаратистской деятельности, а также предложил журналистам убираться из города. Отметим, что инцидент происходил в прямом эфире канала.

Кроме того, молодые люди отодвигали микрофон журналистки, мешали ей вести прямое включение.

При этом активисты высказывали свои претензии на русском языке, в свою очередь, журналистка общалась с ними на украинском языке.

В то же время находившиеся рядом сотрудники полиции не вмешивались в происходящее и подчеркивали, что активисты не нарушают закон.

Отметим, что по сообщению пресс-службе ГУ Нацполиции, по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 171 УК Украины ("препятствование журналистской деятельности"). Расследование будет вести Шевченковский отдел полиции.

Ранее в Киеве на Марше памяти трансгендеров плюнули в лицо журналисту NewsOne.

Напомним, в сентябре в Киеве возле Генпрокуратуры радикалы напали на журналистку телеканала NewsOne Дарину Билеру.