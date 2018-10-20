Санкции в отношении телеканалов NewsOne и "112 Украина" вступили в силу

Верховная Рада / УНИАН

Постановление Верховной Рады № 9157 "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", которое предусматривает введение санкций против украинских телеканалов NewsOne и "112 Украина", вступило в силу.

Документ опубликован в парламентской газете "Голосе Украины".

Напомним, 4 октября Верховная Рада предложила СНБОУ ввести санкции против телеканалов "112 Украина" и NewsOne с целью "защитить от пророссийской лжи и манипуляции суверенное информационное пространство Украины".

В пятницу, 19 октября, спикер Верховной Рады Андрей Парубий подписал обращение парламента к СНБО.

Санкции касаются собственности телеканала NewsOne - ООО "Новости 24 часа", а также собственности "112 Украина": ООО "Партнер ТВ", ООО "Лидер ТВ", ООО "Телерадиокомпания 112-ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ". Меры также предусматривают лишение каналов лицензий, запрет на использование радиочастот и блокировку активов.