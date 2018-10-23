"112 Украина" и NewsOne попросили защиты у симпатиков России в Европарламенте

23 октября 2018, 19:17

В Европу за помощью отправились генпродюсеры телеканалов.

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Во вторник, 23 октября, генпродюсеры телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" Артем Марчевский и Василий Голованов обратились к вице-президенту Европарламента Хейди Гаутале с призывом помочь защитить их от санкций в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовал "112 Украина". Согласно обнародованным данным, Гауталу ознакомили с политической ситуацией в Украине и "рассказали о давлении на свободу слова". Оба генпродюсера уверяют, что она пообещала следить за судебными процессами и обсудит вопрос с главой "группы дружбы Европарламент-Украина", а также обсудить это с коллегами из фракции "Зеленого союза Финляндии".

К слову, Гаутала - экс-глава партии "Зеленый союз", которая в 2009-м выступала за изучение русского языка в школах восточных районов Финляндии вместо обязательного шведского.

Напомним, в начале месяца депутаты украинского парламента предложили Совету нацбезопасности и обороны запустить санкционный процесс против телеканалов "112 Украина" и "NewsOne" ради того, чтобы "защитить от пророссийской лжи и манипуляции суверенное информационное пространство Украины".

В минувшую пятницу, 19 октября, председатель Рады Андрей Парубий поставил свою подпись под соответствующее обращение парламента к СНБО. В субботу, 20 октября, санкции против "112 Украина" и "NewsOne" вступили в силу.

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СНБО санкции Европарламент телеканалы NewsOne 112 Украина
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