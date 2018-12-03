Радикалы взяли в осаду студию телеканала "Наш"

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Несколько десятков представителей националистической организации УНА-УНСО попытались заблокировать работу телеканала "Наш", запущенного в ноябре внефракционным нардепом Евгением Мураевым.

Об этом сообщил сам телеканал.

Радикалы, в частности, предприняли попытку обнести здание, где расположена студия канала (здание бывшего завода "Транссигнал" на улице Жилянской в Киеве), колючей проволокой.

"Мураев создал себе телеканал, чтобы высказывать свои антиукраинские мысли. При помощи Добкиных и всех остальных", - сказал один из радикалов.

Сотрудники "Наш" вызвали полицию. По вызову прибыли около десятка правоохранителей.

В конце ноября радикалы также пытались блокировать работу телеканала. "Мы за собственника говорим, что он пророссийский. Мы только требуем, чтобы его пророссийская политика не транслировалась через телеканал "Наш", - рассказал тогда один из участников акции.

Напомним, телеканал "Наш" начал вещание в кабельных сетях и на спутнике (там где ранее вещал телеканал "Макси ТВ") 7 ноября.Его запустил нардеп Евгений Мураев, бывший владелец NewsOne.

15 октября в здании телеканала, который находился на стадии запуска, произошел пожар.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС эвакуировали с крыши пятерых рабочих, в здании находились только стройматериалы. По версии спасателей, возгорание произошло из-за сварочного аппарата.