Десятки радикалов пикетировали телеканал Мураева "Наш"

strana.ua

В Киеве возле здания бывшего завода "Транссигнал" на улице Жилянской, где размещена студия запущенного недавно нардепом Евгением Мураевым телеканала "Наш" собрались около трех десятков радикалов.

Как сообщает Страна.ua, среди собравшихся - члены УНСО и Украинской национальной солидарной организации.

"Мы за собственника говорим, что он пророссийский. Мы только требуем, чтобы его пророссийская политика не транслировалась через телеканал "Наш",- приводит издание слова одного из участников акции.

По словам представителя "Наш", как радикалы, так и присутствующие на месте сотрудники полиции мешают работать сотрудникам телеканала.

Напомним, 15 октября в здании телеканала, который находился на стадии запуска, произошел пожар.

Прибывшие на место сотрудники ГСЧС эвакуировали с крыши пятерых рабочих, в здании находились только стройматериалы. По версии спасателей, возгорание произошло из-за сварочного аппарата.