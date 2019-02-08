В Киеве спортсмены разгромили пивбар и скрылись — СМИ

В Киеве напали на пивбар, узнали журналисты / vk.com/dk_vin

В четверг вечером, 7 февраля, в Деснянском районе Киева около десяти злоумышленников ворвались в пивбар, разгромили его и скрылись на микроавтобусе.

Инцидент произошел в 18:00 в заведении, расположенном по адресу ул. Академика Курчатова, 19А, пишет Информатор со ссылкой на данные источников.

Издание узнало, что нападавшие были спортсменами, они уехали на белом автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, в столице правоохранители ввели план "Перехват".

"По предварительной информации,… около 10 человек... ворвалась в пивбар "Ольвия" разгромила его и скрылась в неизвестном направлении… правоохранители разыскивают (машину — Ред.) с государственным номером "АА0714ХА", — говорится в материале.

Напомним, в конце декабря 2017 года в Соломенском районе Киева неизвестные парни с молотками разгромили кафе-"наливайку", на которое якобы неоднократно жаловались местные жители.