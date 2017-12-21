В Киеве парни с молотками разгромили "наливайку", видео

В Соломенском районе Киева неизвестные парни разгромили кафе-"наливайку", говорится на странице "Киева Оперативного" в Facebook.

На видео, размещенном в соцсети, видно, что в заведение зашли парни с молотками и начали крушить все вокруг.

"Неизвестные разнесли "наливайку"… проспект Космонавта Комарова, 16… говорят, что местные жители неоднократно обращались во все инстанции, но тщетно. Наверное, у кого-то таки закончилось терпение...", — отмечается в сообщении.

Напомним, 20 ноября в Шевченковском районе Киева активисты "Национального корпуса" разгромили киоски, которые принадлежат оператору государственных лотерей "М.С.Л.", правоохранители задержали около десяти участников акции и увезли их в райотдел.