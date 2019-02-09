ЕС обещает защитить Украину от РФ во время выборов

Евросоюз и Украина / Радио Свобода

18 стран-членов Европейского союза призвали остальных членов ЕС быть готовыми поддержать Украину в случае, если Россия попытается сорвать президентские и парламентские выборы в 2019 году.

Как сообщает Радио Свобода, документ под названием "Держать Украину на европейском пути" одобрен представителями Австрии, Бельгии, Великобритании, Хорватии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Румынии, Словакии, Словении и Швеции.

Документ станет центральной темой обсуждения во время встречи глав МИД стран ЕС в Брюсселе 18 февраля. В документе говорится, что предстоящие выборы станут "тестом для Украины на приверженность демократии, реформам и европейской ориентации.

"ЕС по-прежнему заинтересован в том, чтобы удержать Украину на европейском пути реформ и продолжать оказывать ей поддержку. Москва, как ожидается, будет стремиться влиять на выборы путем поддержки своих предпочтительных кандидатов, кибератак и кампаний по дезинформации", – идет речь в документе.

Брюссель также должен "предоставить дополнительную помощь, включая гуманитарную", восточной Украине, где в результате боевых действий между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами с апреля 2014 года погибло более 10 тысяч человек.

В документе высоко оценивается руководство Украины, которое вместе с "активным гражданским обществом и международным сообществом предприняло впечатляющие усилия по продвижению жизненно важных реформ. Речь идет о реформах в области децентрализации, государственного управления, дерегулирования, пенсионной системы.

"Киев должен привлечь к ответственности виновных в запугивании и нападениях на гражданских активистов и журналистов. А также обеспечить плюралистический, независимый и доступный медиа-ландшафт", – призывают авторы документа.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин попытается вернуть Украину в сферу своего влияния во время выборов в 2019 году. Кремль будет осуществлять свою цель, манипулируя информацией и разжигая пропагандистские рассказы, сеющие раскол в украинском обществе.