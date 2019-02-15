Вблизи Мариуполя четвертый день устраивают провокацию российские самолеты

Российские самолеты устраивают виражи вблизи украинской границы / Фото: УНИАН

Неподалеку от Мариуполя Донецкой области уже на протяжении четырех дней в опасной близости от границы курсируют российские самолеты.

Как говорится в сюжете ТСН, российские летчики устраивают крутые виражи.

Очевидцы уверяют, что с земли складывается впечатление, что самолеты летят прямо на Мариуполь. Однако ежедневно, покружившись около украинской границы, летчики улетали обратно в Россию.

Отмечается, что эти маневры совпали с обострением на передовой, когда боевики стали снова неприкрыто использовать вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

Как ранее сообщалось, экипажи боевых самолетов из состава подразделений ВСУ, участвующих в Операции Объединенных Сил, провели учения в акватории Азовского моря.

Напомним, ранее в Сети появилось зрелищное видео учений, проведенных танкистами ВСУ.