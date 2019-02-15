Вблизи Мариуполя четвертый день устраивают провокацию российские самолеты

Россияне приближаются к украинской территории.
Неподалеку от Мариуполя Донецкой области уже на протяжении четырех дней в опасной близости от границы курсируют российские самолеты.
Как говорится в сюжете ТСН, российские летчики устраивают крутые виражи.
Очевидцы уверяют, что с земли складывается впечатление, что самолеты летят прямо на Мариуполь. Однако ежедневно, покружившись около украинской границы, летчики улетали обратно в Россию.
Отмечается, что эти маневры совпали с обострением на передовой, когда боевики стали снова неприкрыто использовать вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.
Как ранее сообщалось, экипажи боевых самолетов из состава подразделений ВСУ, участвующих в Операции Объединенных Сил, провели учения в акватории Азовского моря.
Напомним, ранее в Сети появилось зрелищное видео учений, проведенных танкистами ВСУ.