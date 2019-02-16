Дело Гандзюк: вышедший на свободу Мангер получил доступ к показаниям свидетелей

Мангер знает, кто из свидетелей обвинял его в преступлении / УНИАН

Бывший глава Херсонского облсовета, подозреваемый в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, однако после суток в СИЗО покинувший изолятор под залог, получил полный доступ к показаниям свидетелей по делу.

"Суд согласился с требованием адвокатов Мангера истребовать у следствия тексты и видео допросов. Теперь главный подозреваемый в убийстве знает, кто из свидетелей какие показания давал против него, и при этом находится на свободе", - сообщает журналист Ольга Худецкая в Facebook.

По ее словам, прокуратура проигнорировала необходимость защиты свидетелей и их персональных данных на время следствия.

По сведениям Худецкой, сторона подозреваемого просит о переносе заседаний, чтобы обсудить материалы дела в кругу заинтересованных лиц и попытаться договориться.

"Примечательно, что перенести и отложить заседание просили первые два дня постоянно, но на третий день — только утром, а потом резко прекратили и работали до двух ночи без просьб о перерыве. И именно в этот день судье понадобился лишь час, чтобы взвесить все данные, озвученные за трое суток и вынести решение", - констатировала она.

Журналист добавила, что фамилия Рищука от адвокатов Мангера в контексте возможного заказчика прозвучала только на третьи сутки и вскоре после того, как суд подарил подозреваемому возможность выйти из изолятора.

Напомним, 15 февраля глава Херсонского областного совета Владислав Мангер вышел из СИЗО под залог.

ранее залог в размере 2 миллиона 497 000 гривен внес адвокат Мангера Дмитрий Ильченко.

Ранее в прокуратуре рассказали, как Мангер расплатился с организаторами покушения. Защита Владислава Мангера назвала обвинения прокуратуры ложью.

Сам Мангер во время судебного заседания обвинил в организации убийства Гандзюк генерала СБУ Даниила Доценко.