"Украинский Гиперлуп": опубликовано видео штурма городской электрички в Киеве

На Троещине штурмуют городскую электричку / Троещина FB

В Сети опубликовано видео, как в утренний час пик пассажиры пытаются попасть в вагоны городской электрички на станции Троещина-2 в Киеве.

Как сообщается в сообществе Троещина в Facebook, одной из причин давки стало то, что состав электричек сократили с 8 до 4 вагонов.

В КП Киевпасстранс заявили, что отменили семь рейсов городской электрички "по техническим причинам" и "для безопасности пассажиров".

Отметим, что видео с дикой давкой в городской электричке вызвало множество комментариев в Сети:

"Украинский Гиперлуп", "Международный опыт внедряем... Индии", "Да, я сегодня уехала в кабине машиниста)так я ещё не ездила", "Всредине вагона люди теряли сознание от удушья", "Знущання над людьми", "Шо там на бигбордах Кличко в Киев?.....Работает тот кто меньше говорит!....ну, ну)......опять Путин?", "Как в Индии", - пишут пользователи в комментариях под видео.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа неизвестных в масках напала на электричку между станциями "Сырец" и "Вышгородская", в результате были пострадавшие.