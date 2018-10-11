"По вагонам бегало 10 малолеток": под Киевом вандалы разгромили вагон электрички

11 октября 2018, 13:41

Нападение произошло 10 октября на перегоне Фастов – Мотовиловка в Киевской области.

  • Под Киевом разгромили электричку Фейсбук А.Казаковой
  • Под Киевом разгромили электричку Фейсбук А.Казаковой
  • Под Киевом разгромили электричку Фейсбук А.Казаковой
  • Под Киевом разгромили электричку info.uz.ua
  • Под Киевом разгромили электричку info.uz.ua
  • Под Киевом разгромили электричку info.uz.ua
  • Под Киевом разгромили электричку @JSCUkrzaliznytsia
  • Под Киевом разгромили электричку @JSCUkrzaliznytsia
  • Под Киевом разгромили электричку @JSCUkrzaliznytsia

В Киевской области вандалы разгромили вагон электропоезда, следовавшего из Фастова в Киев.

В комментариях под фото один из пользователей сообщил, что нападение на электричку произошло по пути следования в Киев.

"Я садился в Фастове и ехал во втором вагоне, а увидел это, как уже в Киеве выходил. По вагонам бегало человек 10 малолеток, скорее всего их работа", - рассказал Виталий Лунев в Facebook.

По сообщению пресс-службы "Укрзалізниці", нападение произошло 10 октября, в 22:50 на перегоне Фастов – Мотовиловка, при этом был фактически разрушен вагон электропоезда №6036 Фастов-Киев. В сообщении отмечается, что вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона.

"Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию. Однако, это обращение представителями правоохранительных органов по горячим следам было оставлено без реагирования. Правоохранители приехали по неоднократным вызовам на станцию Фастов только утром 11 октября. Подобная пассивная бездеятельность полиции вызывает удивление, практически поощряет злоумышленников и грозит рецидивами таких инцидентов на железнодорожном транспорте. Дело чести и долга для правоохранителей - установить и привлечь к ответственности виновных в этом вопиющем поступке", - подчеркнули в УЗ.

В сообщении также сообщается, что по предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось о том, что группа неизвестных в масках напала на электричку между станциями "Сырец" и "Вышгородская", в результате были пострадавшие.

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вандалы вагон электричка
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