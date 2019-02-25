"Из-за выборов": в Запорожье прокурор обвинил Луценко в незаконном увольнении

Экс-прокурор будет судиться в ГПУ из-за увольнения на фоне приближающихся выборов / Фото: УНИАН

В Запорожье глава прокуратуры №2 Роман Мазурик заявил, что его увольнение по распоряжению генпрокурора Юрия Луценко в связи с обвинением в некомпетентности является предвзятым.

"Настоящая причина заключается в нежелании участвовать в предвыборной истерии. Это нежелание я доводил к сведению прокурора области. Вместо с тем ставились задачи необходимости согласования уголовных производств, обязывали согласовывать возможные обыски в тех или иных делах по указанию руководства области", - цитирует экс-прокурора местный ресурс 061.

Мазурик утверждает, что почувствовал давление со стороны высшего руководства еще в октябре прошлого года. Он добавил, что в представлении генпрокурора о его увольнении не указана причина, по которой сотрудника прокуратуры обвинили в некомпетентности.

Экс-прокурор отметил значительно давление на его сотрудников, поскольку за два месяца было составлено 11 дисциплинарных жалоб.

Читайте такжеПозор в Раде: Луценко попытался "обелить" жену-нардепа"Моя позиция строга. По моему глубокому убеждению, прокуратура должна быть вне политики, а не вне закона. Буду обжаловать в судебных инстанциях. Тот непрофессионализм, который выписан в том представлении и решении будет разбит в судебных инстанциях, и я вернусь на должность - руководителя местной прокуратуры №2", - категорично заявил он.

Приказ об увольнении Мазурика в связи с ненадлежащим выполнением должностных обязанностей на прошлой неделе подписал генпрокурор Юрий Луценко.

/ Фото: 061

Как ранее сообщалось, Луценко поручил Специализированной антикоррупционной прокуратуре проверить доходы лидера фракции Батькивщина и кандидата в президенты Юлии Тимошенко.