Эксперт назвал главную ценность Донбасса для РФ и объяснил, почему Москва пойдет на уступки

28 февраля 2019, 07:51

Георгий Касьянов отмечает, что тот вариант компромисса, который был разработан несколько лет назад, не действует.

Донбасс, война, фронт, жители, Верхнеторецкое
Донбасс, Верхнеторецкое

Единственная ценность временно оккупированных территорий Донбасса для России заключается в том, что с их помощью можно активно влиять как на политику в Украине и на позицию Киева в принципе.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАН страны Георгий Касьянов в интервью Апострофу.

"Во-первых, эти территории (ОРДЛО. - Прим.) - прекрасный блок для вступления Украины в НАТО, потому что в НАТО нельзя вступить, имея на своей территории военный конфликт. А НАТО – это первый шаг вступления в Евросоюз. Во-вторых, это практически постоянная база для возможной агрессии, наступления, необязательно всю Украину захватывать, а для каких-то локальных целей - коридор на Крым и так далее. А в-третьих, это в значительной части нелояльное к нынешней украинской власти население, которое, в общем-то, обвиняет эту нынешнюю украинскую власть во всех своих бедах", - сказал Касьянов.

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Вместе с тем, отмечает эксперт, держать эти территории в таком состоянии - "затратное удовольствие", как и аннексированный Крым.

"Эти территории тоже не очень дешево обходятся, поэтому рано или поздно российскому руководству придется идти на какие-то уступки, какие-то компромиссы", - считает он.

При этом Касьянов отмечает, что тот вариант компромисса, который был разработан несколько лет назад, не действует.

"Все признают, что Минские соглашения не действуют, но и отказаться от них не могут, потому что это единственная бумажка, которая хоть какую-то создает рамку для разговоров о Донбассе", - заключил он.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости "ментально перезагрузить" оккупированные территории Донбасса одновременно с их возвращением под контроль украинских властей.

"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением - ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем", - сказал он.

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Донбасс Россия Украина Георгий Касьянов
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