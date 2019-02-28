Эксперт назвал главную ценность Донбасса для РФ и объяснил, почему Москва пойдет на уступки

Донбасс, Верхнеторецкое

Единственная ценность временно оккупированных территорий Донбасса для России заключается в том, что с их помощью можно активно влиять как на политику в Украине и на позицию Киева в принципе.

Такое мнение высказал доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины НАН страны Георгий Касьянов в интервью Апострофу.

"Во-первых, эти территории (ОРДЛО. - Прим.) - прекрасный блок для вступления Украины в НАТО, потому что в НАТО нельзя вступить, имея на своей территории военный конфликт. А НАТО – это первый шаг вступления в Евросоюз. Во-вторых, это практически постоянная база для возможной агрессии, наступления, необязательно всю Украину захватывать, а для каких-то локальных целей - коридор на Крым и так далее. А в-третьих, это в значительной части нелояльное к нынешней украинской власти население, которое, в общем-то, обвиняет эту нынешнюю украинскую власть во всех своих бедах", - сказал Касьянов.

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Вместе с тем, отмечает эксперт, держать эти территории в таком состоянии - "затратное удовольствие", как и аннексированный Крым.

"Эти территории тоже не очень дешево обходятся, поэтому рано или поздно российскому руководству придется идти на какие-то уступки, какие-то компромиссы", - считает он.

При этом Касьянов отмечает, что тот вариант компромисса, который был разработан несколько лет назад, не действует.

"Все признают, что Минские соглашения не действуют, но и отказаться от них не могут, потому что это единственная бумажка, которая хоть какую-то создает рамку для разговоров о Донбассе", - заключил он.

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Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости "ментально перезагрузить" оккупированные территории Донбасса одновременно с их возвращением под контроль украинских властей.

"Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением - ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем", - сказал он.