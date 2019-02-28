Украина "забила" на попытки продать российское судно Норд

Норд / Государственная пограничная служба Украины

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) больше не будет выставлять на аукцион арестованное судно Норд.

"Учитывая результаты первых, повторных торгов, а также статус сейнера как арестованного имущества [...] Национальным агентством рассматривается целесообразность изменения пути управления активами (судном Норд - ред.), а именно передачи последнего в управление заинтересованным учреждениям из числа государственных морских академий или других морских учебных заведений Украины для эксплуатации в научных и учебных целях", - отметили в АРМА на запрос УНН.

Ранее капитан российского судна Норд Владимир Горбенко, бежавший накануне в аннексированный Крым, рассказал, как ему удалось добраться до полуострова.

Рыболовецкое судно Норд под российским флагом и экипажем из десяти человек было задержано украинскими пограничниками в Азовском море в марте 2018 года.

В октябре семерых российских моряков с Норда обменяли на семерых украинских моряков судна ЯМК-0041. Капитана Норда оставили на территории Украины, а судно выставили на продажу.