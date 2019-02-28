Командир эсминца США Дональд Кук рассказал об украинском происхождении

Командир эсминца рассказа об украинских корнях / navy.mil

Командир Мэтью Пауэлл, который руководит прибывшим в порт Одессы эсминцем США Дональд Кук, во время экскурсии рассказал журналистам о связанной с Украиной родословной.

Как сообщает Укринформ, Пауэлл признался, что для него лично визиты корабля в Одессу имеют большое значение, так как они служат укреплению партнерства между США и Украиной.

"Потому что это критический элемент для мира и стабильности в акватории Черного моря. А кроме того, в моей семье помнят, что более ста лет назад мой прапрадед покинул Украину и эмигрировал в США. Поэтому для меня огромная привилегия — посещать страну, откуда происходит моя родословная", - отметил американец.

Читайте такжеПоявились фото американского эсминца Donald Cook в Черном мореКак известно, американский ракетный эсминец Дональд Кук базировался в Одесском порту для проведения учений.

Напомним, на эсминце США Дональд Кук Петр Порошенко встретился с спецпредставителем Госдепартамента США по Украине Куртом Волкером.