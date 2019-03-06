Синоптики сообщили прекрасные новости о метеорологической весне в Киеве

6 марта 2019, 15:12

Метеорологическая зима продлилась 111 дней.

весна
В Киеве наступила метеорологическая весна / stihi.ru

В Киеве наступила метеорологическая весна. Причем на неделю раньше климатической нормы.

Об этом свидетельствует тот факт, что еще 4 марта среднесуточная температура в Киеве достигла отметки в +5,4 градусов, сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Б. Срезневского.

Прошедшая метеорологическая зима продлилась 111 дней – с 13 ноября по 3 марта. При этом у нынешней зимы были свои особенности:

  • она стала четвертой по продолжительности среди зим этого века;
  • продлилась на шесть дней дольше климатической нормы;
  • ее особенность – уже с 15 ноября землю укрыл устойчивый снежный покров, и – впервые с 2012 года – держался он в течение трех месяцев;
  • минимальная температура воздуха в Киеве этой зимой не опустилась ниже -15 градусов: таких зим в столице выдавалось всего шесть за 139-летние наблюдения.

Ранее астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году. Влад Росс считает, что отопительный сезон в Украине в этом году закончится раньше, чем обычно.

Как сообщалось, в марте в Украине будут наблюдаться температурные качели, заявил народный синоптик Владимир Деркач. Весна ожидается достаточно затяжной. 

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Также синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

Как сообщалось, в начале февраля в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы. Видео не поверили даже ученые.

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Киев погода весна
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