В Мелитополе "лицо" Порошенко забросали яйцами, опубликованы фото

В Мелитополе портрет Петра Порошенко на билборде забросали яйцами / 0619.com.ua

В Мелитополе Запорожской области неизвестные атаковали билборд с предвыборной агитацией действующего президента и кандидата на пост главы государства на выборах-2019 Петра Порошенко.

Инцидент произошел в нижней части города возле дома культуры Октябрь, сообщил 0619.com.ua.

Издание показало фотографии, на которых видно, что портрет украинского лидера, изображенный на борде, забросали яйцами.

В Мелитополе портрет Петра Порошенко на билборде забросали яйцами / 0619.com.ua

Ранее в Сети высмеяли Петра Порошенко после того, как появилась информация, что он "убегал" с митинга в Житомире. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко утверждал, что глава государства не убегал с митинга в Житомире, а фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко, — "классический фейк".

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование и выяснила, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов-2019.