В Мелитополе "лицо" Порошенко забросали яйцами, опубликованы фото

На Запорожье на билборде с предвыборной агитацией действующего президента появились "новые штрихи".
В Мелитополе Запорожской области неизвестные атаковали билборд с предвыборной агитацией действующего президента и кандидата на пост главы государства на выборах-2019 Петра Порошенко.
Инцидент произошел в нижней части города возле дома культуры Октябрь, сообщил 0619.com.ua.
Издание показало фотографии, на которых видно, что портрет украинского лидера, изображенный на борде, забросали яйцами.
Ранее в Сети высмеяли Петра Порошенко после того, как появилась информация, что он "убегал" с митинга в Житомире. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко утверждал, что глава государства не убегал с митинга в Житомире, а фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко, — "классический фейк".
Справка. В Украине 31 декабря 2018 года стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке.
Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).
Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование и выяснила, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов-2019.