В Мелитополе "лицо" Порошенко забросали яйцами, опубликованы фото

13 марта 2019, 13:22

На Запорожье на билборде с предвыборной агитацией действующего президента появились "новые штрихи".

На Запорожье портрет Петра Порошенко на борде забросали яйцами
В Мелитополе портрет Петра Порошенко на билборде забросали яйцами / 0619.com.ua

В Мелитополе Запорожской области неизвестные атаковали билборд с предвыборной агитацией действующего президента и кандидата на пост главы государства на выборах-2019 Петра Порошенко.

Инцидент произошел в нижней части города возле дома культуры Октябрь, сообщил 0619.com.ua.

Издание показало фотографии, на которых видно, что портрет украинского лидера, изображенный на борде, забросали яйцами.

На Запорожье портрет Петра Порошенко на борде забросали яйцами
В Мелитополе портрет Петра Порошенко на билборде забросали яйцами / 0619.com.ua

Ранее в Сети высмеяли Петра Порошенко после того, как появилась информация, что он "убегал" с митинга в Житомире. Пресс-секретарь президента Святослав Цеголко утверждал, что глава государства не убегал с митинга в Житомире, а фото, на котором якобы был запечатлен побег Порошенко, — "классический фейк".

Справка. В Украине 31 декабря 2018 года стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек. Позже пять кандидатов отказались принимать участие в избирательной гонке. 

Центризбиркомом должен установить результаты избирательной гонки до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов, то состоится второй тур выборов (будет назначен на 21 апреля).

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование и выяснила, что кандидаты в президенты Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов-2019.

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Мелитополь Петр Порошенко яйца билборд
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