Отец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой

Павел Гриб не выживет за решеткой, сообщил его отец / hromadske.ua

Член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб сообщил, что его сын — политзаключенный Павел Гриб, которого в РФ суд приговорил к шести годам колонии, не выживет за решеткой.

Во время заседания суда у Павла Гриба держалась высокая температура, но ему не предоставили медпомощь, рассказал отец в комментарии УНИАН.

По словам собеседника, он не помнит, чтобы Россия действовала гуманно.

"Единственная надежда — что его обменяют, поскольку он не выживет за решеткой. Павел, когда на суде был, у него держалась высокая температура", — заявил Игорь Гриб.

Отец подчеркнул, что политзаключенному в зале суда не только не предоставили медпомощь, но даже не измеряли температуру. "На все последние заседания суд вызывал скорую помощь. О чем дальше можно говорить", — добавил он. Ранее стало известно, что в российском Ростове-на-Дону Северо-Кавказский военный окружной суд 22 марта приговорил Павла Гриба к шести годам колонии общего режима.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в конце января 2019 года заявила, что Гриб требует немедленной операции на сердце, поскольку его состояние здоровья критическое. В марте ему в суд пришлось вызывать скорую помощью.

Напомним, в конце августа 2017 года Игорь Гриб сообщил, что его 19-летний сын Павел исчез. Член общественного совета Госпогранслужбы утверждал, 24 августа парень поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

Гриб-старший сказал, что Павел должен был вернуться в тот же день. Когда этого не произошло, отец уехал на поиски сына в Гомель. В городе он выяснил, что Павел находится в розыске по ст. 205 Уголовного кодекса РФ (террористический акт), а инициатором розыска является ФСБ РФ по Краснодарскому краю (Сочи). Позже стало известно, что российские следователи обвиняют парня в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

В сентябре выяснилось, что его содержат в следственном изоляторе в российском Краснодаре. В России юношу арестовали, а потом продляли срок содержания под стражей.

У Гриба тяжелое врожденное заболевание — портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение.