Экс-супруг Началовой ответил на обвинения в причастности к ее смерти

Дмитрий Ланской и Юлия Началова / Летидор

Экс-супруг недавно безвременно скончавшейся российской поп-певицы Юлии Началовой, музыкант/композитор Дмитрий Ланской, ответил на обвинения пользователей Сети в том, что он якобы причастен к болезни бывшей жены.

По его словам, информация об анорексии Началовой появилась в СМИ с подачи ее пиар-менеджеров и не имеет никакого подтверждения от врачей.

"Я никогда не кормил Юлю никакими таблетками и не заставлял ее худеть. Это ложь", − подчеркнул Ланской в видеообращении, опубликованном на своей стрниаце в социальнй сети Instagram.

Кроме того, Ланской отметил, что после развода виделся с Началовой считанные разы − в последний раз в ноябре 2018-го. Музыкант также потребовал от пользователей Сети прекратить травлю, направленной против его самого и близких людей.

Напомним, ранее Юлия Началова умерла в одной из московских больниц 16 марта. Похороны Началовой состоялись 21 марта на Троекуровском кладбище Москвы.Позднее известный российский публицист Александр Невзоров предложил перезахоронить Началову в мавзолее Ленина. Позднее в Сети звезд эстрады распекли на все корки за лицемерие на похоронах Началовой.