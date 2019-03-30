"Мы проиграли все суды": у экс-нардепа Царева отобрали санатории в Крыму

Олег Царев жалуется на беззаконие в Крыму / Reuters

Пророссийская власть Крыма лишила имущества бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. В аренду под реализацию инвестиционных проектов были отданы алуштинские пансионаты Днепр и ХИИТовец.

"Наши компании подписали инвестсоглашения по шести объектам в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора. Мы подали в суд, написали в прокуратуру, но это ничем не закончилось. Все суд" мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем", - цитирует экс-политика ресурс Крым.Реалии.

Царев заявил, что теперь отговаривает всех своих знакомых от ведения бизнеса на аннексированном полуострове. Он добавил, что его семья арендовала санатории и планировала их развивать, вложив десять миллионов российских рублей, однако договора расторгли в одностороннем порядке.

"Получается, что нас обманули. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивают как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается", - пожаловался бывший регионал.

Напомним, ранее Царев получил от пророссийской власти Крыма права на дворец Романовых.