Скандальный экс-регионал правит бал в крымском дворце Романовых

Скандальный экс-нардеп от Партии регионов, так называемый "председатель парламента Новороссии" Олег Царев получил от крымского "министерства экономики" права на дворец Романовых.

"Санаторным бизнесом Царев занимается давно, уже около 10 лет. У него там далеко не один особняк, а семь-восемь отдельных зданий. Он часто там бывает, пару дней назад точно был", — рассказал источник в Крыму, пишут Вести.

Кроме того, разгорается скандал и вокруг знаменитого Ханского дворца в Бахчисарае, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В июле 2016 года самопровозглашенный научно-методический совет Госкомитета по охране культурного наследия, подконтрольного России, решил провести реконструкцию памятника архитектуры за 1,6 млн руб. Реставрация началась в декабре 2017 года.

Крымский юрист и правозащитник Рустем Кямилев обратился в местный главк Следкома России с заявлением об уничтожении комплекса Ханского дворца в Бахчисарае.

"Из данных публикаций становится очевидным, что работы ведут некомпетентные фирмы, которые ранее обвинялись в махинациях с бюджетными средствами", — сообщил Кямилев.

Напомним, ранее сообщалось, что у Царева суд отсудил в государственную собственность 200 га земли под Днепропетровском.