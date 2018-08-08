Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева

Олег Царев рассказал о своей "смерти".

Сегодня в Сети появились сообщения о смерти одиозного экс-регионала Олега Царева, несколько лет как покинувшего Украину.

О том, что Царев убит в Москве, сообщал ряд СМИ со ссылкой на адвокатов другого экс-регионала – Александра Ефремова. Эта информация также активно распространялась в соцсетях.

Однако эти данные не соответствуют действительности: Царев сам опроверг сообщение о собственной «смерти» по видеосвязи, пишет ТСН.

Он уточнил, что находится в аннексированном Крыму, а не в столице России, и, по его словам, «живет хорошо».

«Да, как видите, живой. А можете ссылку кинуть? (на сообщение об убийстве – ред.) А то меня уже хоронили раз десять», – рассказал он.

Также Царев заявил, что не общается с экс-президентом Украины Виктором Януковичем, зато поддерживает связь «с бывшими и нынешними» украинскими политиками.

Кто такой Олег Царев

Олег Царев – бывший украинский политик и нардеп от Партии регионов. Был замглавы фракции Партии Регионов в Раде 7-го созыва. Из ПР его исключили в 2014 году.

Баллотировался в президенты Украины на досрочных выборах 25 мая 2014 года, но затем свою кандидатуру снял.

В открытую поддерживал боевиков на оккупированном Донбассе. 26 июля 2014 года его даже избирали спикером «парламента» так называемой Новороссии — так и не сложившейся в итоге конфедерации «ЛНР» и «ДНР».

В Украине на него заведен ряд уголовных дел, в том числе и за призывы к изменению территориальной целостности страны.

Кроме того, в 2014-м сообщалось, что Цареву, который объявлен в межгосударственный и всеукраинский розыск, запретили въезд в Россию за «растраты государственных средств» в размере 40 млн долларов.

Ранее сообщалось, что у Царева суд отсудил в государственную собственность 200 га земли под Днепропетровском. Земельный участок расположен рядом с селом Степным Днепропетровского района, неподалеку от трассы Днепродзержинск - Вольногорск.