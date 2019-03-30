"Без агрессии и манипуляций": политтехнолог указал на ошибки в насаждении украинского языка

Политтехнолог считает, что украинский язык должен развиваться без искусственного насаждения / Главком

Известный политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.Ком Сергей Гайдай высказал мнение, что власть в Украине зачастую имитирует обеспокоенность развитием в стране украинского языка.

"Нужна ли нам поддержка украинского языка? Конечно! Для меня показательны два исторических примера. Первый – в одно время чешский язык практически исчез, потому что почти вся Чехия говорила на немецком, но, тем не менее, чехи вернули себе чешский язык. Второй – евреи всего мира не разговаривали на иврите. Это был язык молитв, Торы и исторического прошлого. А сегодня в Израиле это базовый язык общения. То есть можно и необходимо предпринимать усилия, чтобы нация имела свой язык. И Украине – тоже", - отметил он во время чата в Глевреде.

Эксперт подчеркнул, что часто украинский язык пропагандируется путем агрессии и манипуляций и это зачастую только вредит его развитию, а также межнациональному общению.

Читайте такжеПолиттехнолог рассказал, как закончить войну на Донбассе"Если ты – татарин, венгр, румын, русский и живешь в Украине, то для тебя украинский язык должен выполнять, как минимум, эту функцию – общаться со всеми остальными на украинском языке. Но у нас это делается очень не по-умному. К сожалению, вопрос языка просто используется для выборной кампании, а не с целью, чтобы украинский язык получил должный статус, на который он заслуживает в Украине", - акцентировал политтехнолог.

По мнению Гайдая, отлично с функцией украинизации в Украине сейчас справляется музыка. Это приводит к тому, что молодежь охотнее использует в быту национальный язык. Эксперт подчеркнул, что важно создавать больше произведений на украинском языке, делать качественные переводы и дубляжи иностранных фильмов.

"Ведь он действительно во многом имеет свои преимущества перед русским языком. Нужно сделать его модным и престижным, чтобы человеку самому хотелось на нем говорить. Запрет никогда к этому не приводит", - подытожил аналитик.

Напомним, во время чата в Главреде Гайдай сравнил действия президента Украины Петра Порошенко и его российского коллеги Владимира Путина и пришел к выводу, что они во многом аналогичны.