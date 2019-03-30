Бойцы ВСУ жестко ударили по боевикам под Мариуполем - штаб ООС

30 марта 2019, 12:26

Очередные яростные столкновения произошли на Приазовье и на Луганщине.

Бойцы ВСУ / УНИАН

Представители штаба Операции Объединенных сил подтвердили обострение ситуации на линии соприкосновения на Донбассе 29 марта.

В течение минувших суток противник 19 раз нарушил режим прекращения огня, при этом 16 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

По позициям ВСУ за день было выпущено 100 снарядов калибров 152, 122, 120 и 82 миллиметров.

Сильнее всего боевики вели обстрелы в Приазовье – из минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, и на Луганщине, где было зафиксировано использование минометов, вооружения боевых машин пехоты БМП-1, а также артиллерийских систем калибра 152 миллиметра.

Ответным огнем бойцы ООС сумели уничтожить четырех и ранить шесть террористов, уничтожить зенитный ракетный комплекс Оса-АКМ и станция РЭБ Р-330Ж Житель российско-террористических войск.

Напомним, ранее в разведке назвали свежие потери противника в районе ООС.

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