Спортсмены, рестораны и места на "7-ом километре" - на чем "зарабатывают" в министерствах

После отмены статьи о "незаконном обогащении", чиновникам развязали руки, считают эксперты / Фото: zn.ua

Несмотря на то, что до второго тура выборов осталось 10 дней, кандидаты уже называют претендентов на министерские кресла.

Мы посмотрели преступления, в которых силовики подозревают чиновников министерств и выяснили, на чем они устроили себе "дополнительный заработок".

50 миллионов на достижениях спортсменов

В Министерстве молодежи и спорта на подготовке спортсменов смогли заработать 50 млн. грн.

Так считают в Нацполиции, расследующей это дело.

"Установлено, что должностные лица Минмолодьспорта и других организаций присвоили бюджетные средства на сумму 50 млн. грн. Речь идет о госзакупках оборудования, инвентаря для организации спортивных мероприятий и подготовки спортсменов национальных сборных. Также служащие присвоили деньги, выделенные на организацию и проведение спортивных мероприятий и выплату денежных поощрений", – говорят в Нацполиции.

Согласно материалам уголовного производства, многие спортсмены и тренеры на международные или всеукраинские соревнования не ездили вообще. Хотя по документам там участвовали.

"Кроме того, денежные поощрения, которые составили около 20 млн. грн. за 2017-ый, выплачивались спортсменам - победителям, призерам соревнований и некоторым работникам сборных команд фактически в размере до 50% от назначенной суммы. А остальные средства (в сумме около 10 млн.грн.), были разделены и присвоены участниками преступной схемы", - говорится в реестре судебных решений.

Минобразования подозревают в тендере "для своих"

Следователи главного управления Нацполиции подозревают сотрудников государственного "Института модернизации содержания образования" в присвоении и растрате имущества, а также в злоупотреблении служебным положением.

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"Благодаря этому из бюджета переплатили лишних 5,4 млн. грн", - говорится в реестре судебных решений.

Сейчас следователи попросили у суда доступ к банковским счетам и документам фирмы, которую подозревают в сговоре с чиновниками.

Минюст купил ресторан на 20 млн. грн.

Национальный историко-этнографический заповедник Переяслав под Киевом накануне нового года обзавелся помещением за 20 млн. грн. Там хвастаются, что бывший ресторан Старый вертеп площадью 600 "квадратов" приобрели благодаря Министерству культуры.

"В этом помещении планируется восстановить экспозицию одного из первых музеев заповедника - Музея украинской народной одежды Среднего Приднепровья, созданного в 1957 году", - говорят в Переяславе.

Покупку здания и участка под ним сейчас проверяют в СБУ. Там выяснили, что помещение приобрели по завышенным ценам. Ведь до этого на сайтах бесплатных объявлений за задние просили в четыре раза меньше – всего 5 млн. грн. К тому же, в официальном отчете чиновников силовики нашли несовпадения. Госслужащие якобы проводили оценку имущества и даже привлекли экспертов. Но в отчете, оказалось, что эксперты оценивали совершенно другое здание – продуктовый магазин площадью 30 кв м в Яготине Киевской области. И владелица магазина заверила, что открылась еще в 2011-ом году. И выставлять его на продажу не собиралась.

В Минприроды - 600 тыс. за лицензию

В Минприроды чиновника поймали на вымогательстве $22 тыс. (около 594 тыс. грн. – ред.). Такую сумму директор Департамента экологической безопасности и лицензионной деятельности потребовал от частной фирмы за сбор и хранение 18 видов отходов.

"В результате негласных следственных действий установлено, что во время телефонных разговоров чиновник открыто обсуждал созданную им монополию на получение лицензий. Он намеренно писал замечания к документам других предприятий, которые хотят получить лицензию, а потом требовал деньги", - говорят следователи Генпрокуратуры.

О том, что случай не единственный, свидетельствует результат обыска – в банковской ячейке, которой пользуется служащий, правоохранители изъяли более $200 тыс. и 9 тыс. евро.

В Минобороны торговали местами на рынке "7-ой километр" в Одессе

Сотрудники юридического департамента и главного управления имущества и ресурсов Минобороны решили заработать на торговых местах одесского рынка "7-ой километр".

"С 1998-го года предприниматели арендовали у Минобороны 50 торговых мест. Три года назад концерн "Вийскторгсервис" получил право разрывать и заключать договора с предпринимателями, которые ставят там свои контейнеры. В минувшем году сотрудники госконцерна подали в суд и потребовали торговцев освободить свои места. А потом предложили предпринимателям "решить вопрос" за $85 тыс. (2 млн. 295 тыс. грн)", – говорят в военной прокуратуре Дарницкого гарнизона.

Посредника и бывшего сотрудника "Вийскторгсервиса" в декабре 2018-го задержали при передаче первого транша взятки – $30 тыс.

"Никого не будут судить"

Больше всего коррупции в Минобороны и Минздраве, уверяет юрист Андрей Ирклиенко.

"У нас большая коррупция в медицине, ведь за услуги мы все равно платим в карман хирургу или медсестре. И я сомневаюсь, что чиновники из Минздрава об этом не знают. Точно также в Минобразования - родителям часто приходится заносить деньги, чтобы детей приняли в садик или школу, где нет мест. Также, стоит вспомнить последний скандал в Минобороны с контрактами на миллионные суммы, известный как дело "Свинарчука-Гладковского", - говорит юрист.

По его словам, у у министров сейчас в моде заявления о "нулевой толерантности" к коррупции.

"Но это ничего не значит, потому что министр - это политическое лицо. А после того, как Конституционный суд отменил статью о "незаконном обогащении", чиновникам вообще развязали руки – они будут обогащаться с утроенной силой. Ведь и раньше, если кого-то и ловили, то дела разваливались. Примеры тому- история с экс-главой Госфискальной службы Романом Насировым, "дело рюкзаков", в котором фигурирует сын главы МВД Арсена Авакова, и расследование по главе Мининфраструктуры Владимиру Омеляну. И сейчас, в связи с тем, что в Украине отменили статью про "незаконное обогащение", стал незаконен так и не созданный Антикоррупционный суд. Ведь условием того, что он должен заработать, являлась хорошая нормативно-правовая база. И основная статья, по которой этот суд должен был судить чиновников, является как раз незаконное обогащение. А этого нет", - уточнил Ирклиенко.

Министерства – в пятерке самых коррумпированных органов

В ТОП-5 коррумпированных органов власти вошли Верховная Рада, суды, таможня, Кабмин и крупный бизнес. Таковы результаты исследования "Коррупция в Украине - взгляд бизнеса", которое в феврале презентовала Всеукраинская сеть добропорядочности и комплаенса UNIC.

"Как показывают материалы исследования, проводимого путем опроса 305 руководителей предприятий и их заместителей, 54% респондентов отметили, что коррупция и недобропорядочное поведение для народных депутатов "очень характерны". 43% респондентов говорят о коррупции в судах, 39% - в таможне, по 31% - в Кабинете министров и крупном бизнесе.

"Наименее коррумпированным предприниматели считают малый и средний бизнес", - уточнили авторы исследования.

Авторы исследования считают, что большой бизнес так или иначе срастается с государственными органами власти, так называемыми влиятельными людьми.