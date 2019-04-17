Изменятся ли отношения Украины и РФ после победы Зеленского: политолог дал прогноз

Украина и Россия / "Фокус"

После окончания выборов отношение Кремля к Украине кардинально не изменится. Об этом написал политолог и директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на Главред.

"Кремль будет прощупывать Зеленского и его команду, но каких-то серьезных изменений в политике Москвы по отношению к нашей стране не предвидится", – уверен Золотарев.

По его мнению, для российских "ястребов", выгоднее, чтобы президентом Украины остался Порошенко, при котором сохранится ситуация "ни войны, ни мира".

"Такая ситуация позволяет хорошо зарабатывать на Донбассе, претворять в жизнь мобилизационную повестку с неизменно растущими расходами на армию, флот и военно-промышленный комплекс. Они довольны, их всех это устраивает", - отмечает эксперт.

Золотарев подчеркивает, что кто бы сейчас ни был избран президентом Украины, он будет вынужден считаться с общественным мнением.

"А это мнение таково, что "развернуть оглобли" в противоположную сторону в обозримой перспективе ни у кого не получится. Даже если бы президентом был бы избран, предположим, Бойко", – уверяет политолог.

Ранее эксперт заявил, что украинцы не должны надеяться, что президентские выборы решат все проблемы в стране.