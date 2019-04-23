"Кто виноват и что делать": Порошенко экстренно собирает нардепов из БПП - СМИ

Петр Порошенко / УНИАН

Уступивший во втором туре выборов президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко во вторник, 23 апреля, проведет экстренную встречу с народными депутатами из своей парламентской фракции − БПП.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Украинская правда со ссылкой на собственные источники. По их данным, Порошенко хочет лично услышать от нардепов их мнения по поводу своей проигранной президентской кампании и будущем БПП.

Встреча пройдет в партийном офисе на улице Лаврская в Киеве после пленарного заседания Верховной Рады.

Напомним, по состоянию на 15:30 23 апреля в Центризбиркоме обработали 99,98% электронных протоколов. Согласно ним, Владимир Зеленский получил 13 537 510 голосов украинцев, а Петр Порошенко − 4 520 683 голосов.