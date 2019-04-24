"Неумолимо рвало на Родину": Янукович воспылал желанием вернуться в Украину

Виктор Янукович / кадр из трансляции

Бывший президент Виктор Янукович желает возвратиться в Киев – вскорости после того, как триумфатор президентских выборов 2019 Владимир Зеленский возглавит Украину.

Об этом сообщает российское издание Известия со ссылкой на слова адвоката экс-президента Виталий Сердюк. По мнению юриста, во время президентского срока Петра Порошенко дело его подопечного было до крайности политизировано.

Сердюк выразил надежду, что с началом президентства Зеленского процесс будет происходить гораздо более справедливо. Кроме того, он подчеркнул, что экс-глава государства будет временно оставаться в РФ до тех пор, пока с него не будут сняты обвинения.

Напомним, ранее беглый президент Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах и рассказал о "нелегких" задачах, которые встанут перед новым главой государства. Тем не менее, Дмитрий Разумков, официальный спикер штаба Зеленского в весьма жестком тоне ответил на поздравления Януковича.