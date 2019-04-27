В Укргидрометцентре предупредили, каким областям светят грозы и шквалы

Ряду областей Украины святят грозы и шквалы, предупредили синоптики / vk.com/typical_cherkassy

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в субботу, 27 апреля, в западных областях нашей страны будут грозы.

На западе Украины днем местами будут шквалы 15-20 м/с, предупредили в Укргидрометцентре.

По данным синоптиков, грозы и шквалы ожидаются в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

"...27 апреля в северных, западных, центральных и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. 27 апреля в западных областях — грозы…", — сообщили в Гидрометцентре. Ранее в Гидрометцентре предупреждали, что в нашей стране в мае возможны новые заморозки. Потом народный синоптик Леонид Горбань говорил, что к 9-10 мая в Украине столбики термометров могут подняться до +26...+29 градусов.