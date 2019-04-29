Бывший командир спецназа рассказал, как силовики на Майдане швыряли гранаты из России: опубликовано видео

Силовики на Майдане во время Революции Достоинства / ТСН

Во время силового разгона Евромайдана силовики использовали против протестующих боевые спецсредства, доставленные в Украину из Российской Федерации.

Соответствующее заявление в Святошинском райсуде во время заседания по расстрелам в центре Киева зимой 2014-го сделал экс-командир отдельного отряда спецназа по борьбе с терроризмом "Омега" Нацгвардии Анатолий Стрельченко.

По его словам, в Киеве силовики использовали светошумовые гранаты модели "терн 7", газовые гранаты модели "терн-6", боеприпасы несмертельного действия моделей "терн 12К" и "12П", резиновую картечь и резиновые пули, отстреливаливаемые из помпового ружья модели "Форт-500".

"О поставках из РФ мне неизвестно, но скажу так... Те, что нам попадались в руки изделия типа "Заря", я же понимаю, откуда они пришли. Последняя "Заря" во внутренних войсках была уничтожена в 1995 году, как та, у которой вышел срок годности. В руки они нам попадали", − заявил.

По словам Стрельченко, учета этих средств не было, и их брали столько, сколько нужно.

Напомним, ранее Снайпер из Грузии Александр Ревазишвили через российские СМИ обвинил нардепов Сергея Пашинского и Владимира Парасюка в расстреле людей на Майдане.