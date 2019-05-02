Платный медосмотр: в МОЗ прокомментировали скандал / Униан

Минздрав опроверг информацию о платном размещении на сайте ведомства электронных записей о медосмотре.

"Минздрав Украины не принимал никакого соответствующего решения для введения такой платы", – говорится в сообщении министерства на его странице.

Руководство ведомства также обратилось к руководителям всех медучреждений, оказывающих услуги по медицинским осмотрам, с призывом воздержаться от оплаты за подобные услуги, в том числе за выдачу бланка формы первичной учетной отчетности.

Читайте такжеНа прием – за деньги: сколько дней осталось у украинцев на подписание декларации с врачомВ МОЗ заявили, что ГП "Украинский медицинский центр безопасности дорожного движения и информационных технологий" сам обратился к руководству медучреждений по поводу платы за техническое сопровождение каждой такой записи, то есть это было сделано без согласования с Минздравом. По данному факту ведомство инициировало проведение проверки, о ее результатах сообщат отдельно.

Напомним, больше всего коррупции в Минобороны и Минздраве, уверяет юрист Андрей Ирклиенко. Подробнее читайте в материале Главреда Спортсмены, рестораны и места на "7-ом километре" – на чем "зарабатывают" в министерствах.

Ранее исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила о готовности сотрудничать с командой победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского.