В парке Киева нашли повешенным парня, опубликованы фото и видео 18+

Парня, которого нашли повешенным в столице, с пятницы искали родственники, узнали журналисты.
В Соломенском районе Киева в субботу, 4 мая, в парке Спутник обнаружили повешенным 25-летнего парня.
Парня нашел повешенным мужчина, который выгуливал собаку, в экстренные службы сообщили об инциденте около 09:45, пишет Информатор со ссылкой на данные корреспондента.
По сведениям издания, парень висел на веревке, привязанной к дереву.
"…Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого (до того, как молодого человека нашли повешенным — Ред.) видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми", — отмечается в материале.
При погибшем были документы и личные вещи. Позже стало известно, что парня с пятницы, 3 мая, искали родственники.
В Сети опубликовали фотографии и видео с места происшествия. Внимание, фото и видео 18+
Напомним, 1 марта в Дарницком районе Киева в лесополосе в пакете обнаружили мертвой новорожденную девочку. В полиции сообщили, что младенца недалеко от улицы Старобориспольская выбросила женщина.