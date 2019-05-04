В парке Киева нашли повешенным парня, опубликованы фото и видео 18+

В киевском парке нашли повешенным 25-летнего парня / kiev.informator.ua

В Соломенском районе Киева в субботу, 4 мая, в парке Спутник обнаружили повешенным 25-летнего парня.

Парня нашел повешенным мужчина, который выгуливал собаку, в экстренные службы сообщили об инциденте около 09:45, пишет Информатор со ссылкой на данные корреспондента.

По сведениям издания, парень висел на веревке, привязанной к дереву.

"…Очевидцы утверждают, что за несколько часов до этого (до того, как молодого человека нашли повешенным — Ред.) видели парня живым. Он шел по улице с несколькими людьми", — отмечается в материале.

При погибшем были документы и личные вещи. Позже стало известно, что парня с пятницы, 3 мая, искали родственники.

В Сети опубликовали фотографии и видео с места происшествия. Внимание, фото и видео 18+

Напомним, 1 марта в Дарницком районе Киева в лесополосе в пакете обнаружили мертвой новорожденную девочку. В полиции сообщили, что младенца недалеко от улицы Старобориспольская выбросила женщина.