Под Винницей обнаружили повешенным пулеметчика ВСУ

"Сегодня"

В селе Великая Вулыга Тывровского района Винницкой области трагически погиб солдат-контрактник.

Об этом сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Военной прокуратурой Винницкого гарнизона получена информация из одной из воинских частей о гибели в селе Великая Вулыга Тывровского района Винницкой области военнослужащего этой воинской части, 1988 г.р., пулеметчика взвода охраны и обороны батальона охраны", - отмечается в сообщении.

Тело мужчины обнаружили его родственники около 04.00 в понедельник, 15 октября, по адресу проживания его жены.

На месте работает группа военных прокуроров. Уголовное дело возбуждено по статье "Умышленное убийство" (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Ранее сообщалось, что за 2017 год в Украине свели счеты с жизнью 6,5 тысячи украинцев.

"В Украине в 2017 году самоубийство стало причиной смерти почти 6,5 тысячи человек", - сообщили в Центре общественного здоровья Минздрава.