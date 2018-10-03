В Винницкой области мэра облили кровью за причастность к стройке Крымского моста

Мэра облили кровью / Фото: Вінниця.info

В городе Гнивань Винницкой области в кабинет мэра города Владимира Кулешова ворвались неизвестные и облили его кровью.

Как сообщает Вінниця.info, активисты устроили нападение в связи с обвинениями в адрес градоначальника якобы в поставке стройматериалов для возведения Крымского моста.

Пострадавший мэр все обвинения отрицает, утверждая, что предприятие "Гниваньский карьер", на которое ссылаются недоброжелатели местной власти, не имеет договоров с российскими компаниями и прямых поставок в Россию не осуществляется.

"По моему мнению, молодых людей вдохновило наше расследование о причастности и крышевании одиозным мэром Кулешовым еще более одиозного бизнесмена Берещука и деятельности "Гниваньского карьера", продававшего сырье для строительства Крымского моста", - рассказывает один из очевидцев нападения Андрей Вербецкий.

/ Фото: Вінниця.info

Мэр Гниваня утверждает, что кровью ему залили весь кабинет, повредив компьютер, документы, вышитый портрет Шевченко и государственный флаг. Всего нанесенный ущерб чиновник оценивает в 25 тысяч гривен.

Произошедшее Кулешов сравнивает с криминалом 90-х годов, а активистов отправляет со своими обвинениями по Крымскому мосту в прокуратуру.

Напомним, в Киеве возле станции метро Нивки неизвестные облили фекалиями элитный внедорожник, который принадлежит российским дипломатам.