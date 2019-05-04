Вятрович высказался против инаугурации 19 мая

Владимир Вятрович убежден, что в траурный день инаугурацию проводить не стоит / Главред

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против предложения новоизбранного президента о дате проведения инаугурации 19 мая.

"Дата крайне неудачная - это День памяти жертв политических репрессий, определенный Указом Президента в 2007 году. Это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине, ограничены развлекательные мероприятия и развлекательное вещание на ТВ", - написал Вятрович в Facebook.

Он высказал мнение, что инаугурация в этот день будет неуважением к памяти жертв политических репрессий.

Напомним, Зеленский назвал наиболее приемлемую для себя дату инаугурации. Он считает, что мероприятие должно состояться 19 мая, о чем в письме уведомил председателя Верховной Рады Владимира Парубия.