В Украине хотят отменить выходной 9 мая

Владимир Вятрович / Главред

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает уместным перенести выходной день с 9 мая на 8 мая - День памяти и примирения, сказал он журналистам в среду, 8 мая.

"Может оставаться два праздника: 8 Мая как День памяти и примирения, когда мы вместе со всей Европой в европейских традициях чествуем всех участников этой войны, а 9 мая должно оставаться Днем победы над нацизмом. Но я считаю крайне важным, чтобы статус выходного дня был перенесен именно на 8 мая, для того чтобы мы постепенно отказались от советских традиций празднования окончания Второй мировой войны, потому что мы прекрасно понимаем, что эти советские традиции сегодня использует Россия для дестабилизации ситуации в стране", - объяснил Вятрович.

По его словам, выходной день 9 мая стал основанием для проведения разного рода политических провокаций и манипуляций, которые "не имеют ничего общего с чествованием погибших участников этой войны, с уважением к живым участникам этой войны".

Читайте такжеВ Раде хотят уволить ВятровичаНапомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович выступил против предложения новоизбранного президента о дате проведения инаугурации 19 мая.

Также Владимир Вятрович заявил, что в календаре государственных праздников Украины может появиться Дня свободы совести и вероисповедания.