Зеленский нашел действенный способ "сшивать страну, а не разделять", появилось интересное фото

В День памяти и примирения Зеленский нашел способ объединить Украину / Facebook Зеленского

8 мая в Украине, в День памяти и примирения, будущий президент Украины Владимир Зеленский пожелал украинцам мира. А залогом этого мира станет единство украинцев, уверен он.

У себя в Facebook политик выложил фото, на котором капитан морской пехоты ВМФ СССР Иван Залужный в присутствии Зеленского пожал руку связной Украинской повстанческой армии Прасковье Зеленчук-Потяк.

"Иван Аникейович Залужный. 10 мая ему исполнится 101 год. Капитан первого ранга морской пехоты ВМФ СССР, участник Второй мировой войны. Награжден многочисленными орденами и медалями. Потерял единственного внука – Ивана Гутника-Залужного во время войны в Донбассе", – пояснил Зеленский.

Читайте также8 и 9 Мая – когда выходной, а когда украинцам на работу по правилам 2019 годаА вот Зеленчук-Потяк стала связной в УПА еще в 13 лет. По словам Зеленского, она "передавала информацию, провиант, вязала свитера".

Но это не помешало двум ветеранам пожать друг другу руки. Ведь в День памяти и примирения "мы чтим и поклоняемся перед всеми, кто боролся против нацизма и погиб за Украину в годы Второй мировой войны", отметил будущий лидер Украины.

"Перед каждым, кто отдал свою жизнь ради мира. Мира, в котором сегодня так нуждается Украина. Мира, залогом которого станет единство всех украинцев", – подчеркнул Зеленский.

Под постом политика тут же вспыхнула дискуссия о возможности примирения тех, кто во времена Второй Мировой войны был по разные стороны баррикад. Впрочем, большинство украинцев будущего президента поддержали.

"Вот это я понимаю – сшивать страну, а не разделять на 8 и 9 мая. Владимир Александрович, так держать! Именно таким должен быть день примирения!" – написал Ярослав Павлов.

"Що не день, то приємна новина від пана Президента та демонстрація людяності і прагнення об’єднати Україну. Респект!" – сделал Зеленскому комплимент Николай Латанский.

А Константин Мокеев призывает: "Владимир Александрович, не обращай внимания на комментарии злобных "патриотов". Правильно мыслите. Молодчина!"

Ранее у Зеленского в неожиданном ключе прокомментировали ситуацию с украинской армией на Азове. В целом ситуация с противостоянием Украины и России на Азове, как считают у Зеленского, сложнее, чем кажется украинцам.

Напомним, российский политтехнолог рассказал, как Зеленский может вернуть Донбасс под контроль Киева. По мнению политтехнолога, Владимиру Зеленского придется вести себя иначе с жителями оккупированного Донбасса, чем это делал Петр Порошенко.