Вятрович анонсировал пересмотр дат основания Днепра и Одессы

Владимир Вятрович / Главред

Официальные даты основания Днепра и Одессы привязаны к временам Российской империи, заявил глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

В интервью Громадському он подчеркнул, что и Днепр и Одесса имеют гораздо более длинную историю существования до появления там империи.

При этом Вятрович высказался за исследование страниц истории об основании населенных пунктов императрицами или царями, однако отбросил идею о перечеркивании этих страниц истории.

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Говоря четких датах основания городов, Вятрович отметил: "А если есть факт, что Одесса на 300 лет старше? Однако мы определяем создание Одессы с конца 18 века, от Екатерины, то очевидно, что нам надо будет говорить об определенной передатировке. Если есть факт, что тот или иной населенный пункт создан именно во времена империи каким-то российским военачальником - окей, пусть остается".

Напомним, ранее Вятрович высказался за отмену выходного 9 мая.