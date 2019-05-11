Порошенко уволил из АП фигуранта расследования ГПУ Филатова

Филатов ушел из АП в адвокатскую практику / Фото: УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко 11 мая подписал его заявление об увольнении по собственному желанию от заместителя председателя Администрации президента Алексея Филатова.

Указ об увольнении Филатова опубликован на сайте главы государства.

В администрации президента Украины Филатов отвечал за юридические вопросы, возглавлял Совет по судебной реформе, который занимался подготовкой законопроектов в рамках реформы в сфере правосудия.

Экс-глава АП заявил, что после сложения полномочий намерен вернуться к своей адвокатской практике, которой занимался до работы чиновником.

Как известно, Филатов пришел в Администрацию президента 22 июля 2014 года, когда ее главой стал Борис Ложкин.

Напомним, ранее Генпрокуратура обнародовала подозрения экс-главе Администрации президента Борису Ложкинау, заместителю главы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой. Вызов на допрос связан с делом о расследовании преступлений беглого олигарха Сергея Курченко.