Украинская разведка рассекретила сотни документов об УНР и убийстве Петлюры

Те самые документы / szru.gov.ua

Отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины снял гриф секретности с 350 архивных документов о временах Украинской народной республики.

Рассекречиванию подверглись дипломатические и финансовые бумаги, приказы, резолюции, обращения, уставы, письма и фотографии, сообщает Радио Свобода.

Ряд бумаг напрямую касается убийства одного из лидеров УНР Симона Петлюры в Париже Самуилом Шварцбардом в мае 1926 года.

"Документы иностранного и контрразведывательной отделов государственного политического управления УССР 1919-1936 годов взяты из архивных дел, находящихся на хранении в Отраслевом государственном архиве Службы внешней разведки Украины, до сих пор они были малодоступны для широкого круга", - отметили представители СВР.

Напомним, ранее в Киеве открыли мемориал Симону Петлюре. До этого в Украине решили официально отметить его юбилей и юбилей Степана Бандеры