В Киеве с пулей в голове нашли труп сына одного из главарей "ДНР": подробности

Евгений Алипов / скриншот из видео

Киевские полицейские рассматривают несколько версий кончины Евгения Алипова, сына одного из главарей группировки "ДНР" − руководителя "республиканской службы по тарифам" Александра Алипова.

Соответствующее сообщение опубликовал портал Gorlovka. По его данным, основная из версий гибели Алипова-младшего – суицид. Труп в киевской квартире обнаружила его супруга. Возле тела лежал пистолет, а в голове были раны, предположительно от пуль.

Известно, что Евгений Алипов долгое время занимался предпринимательством в Донецкой области, работая, в том числе, гендиректором оптового рынка Господар. Его отец, Александр, некогда работал на посту первого заместителя министра ЖКХ, а в дальнейшем был вице-мэром Горловки. После начала военного конфликта на Донбассе в 2014-м перешел на службу в "ДНР".

Напомним, ранее бывший глава "ЦИК ДНР" Роман Лягин рассказал о том, как подвергался пыткам в присутствии сотрудника администрации Владимира Путина.